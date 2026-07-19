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GEFFNER, Luis
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ GEFFNER, Luis, Dr., Z.L., falleció el 13-7-2026. - Su familia agradece el acompañamiento físico y espiritual recibido esta semana de los parientes, amigos y colegas de todas partes del mundo que lo quisieron y respetaron tanto como nosotros.
✡ GEFFNER, Luis, Dr., falleció el 13-7-2026. - Despido a mi amigo, compañero de vida y padre de mis hijos. Si existe un más allá, estarás en compañía de nuestra amada hija. Diana Sidelnik.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION