LA NACION

GEFFNER, Luis

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GEFFNER, Luis, Dr., Z.L., falleció el 13-7-2026. - Su familia agradece el acompañamiento físico y espiritual recibido esta semana de los parientes, amigos y colegas de todas partes del mundo que lo quisieron y respetaron tanto como nosotros.

GEFFNER, Luis, Dr., falleció el 13-7-2026. - Despido a mi amigo, compañero de vida y padre de mis hijos. Si existe un más allá, estarás en compañía de nuestra amada hija. Diana Sidelnik.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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