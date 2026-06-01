SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GERK, Ricardo, q.e.p.d. - El directorio y personal de Control Union Argentina S.A. y Control Union Norte S.A. participan con tristeza su fallecimiento. Acompañamos al Banco Comafi, su familia y seres queridos y rogamos una oración por el eterno descanso de su alma.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa