SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GERK, Ricardo, q.e.p.d. - Hay noticias que nunca terminamos de entender, y tu partida es una de ellas. Fue un orgullo trabajar con vos todos estos años. Fuiste un gran colaborador. Duele despedirte. Acompañamos con cariño a Andrea y los chicos en este doloroso momento. Maricel y Guillermo Cerviño.

✝ GERK, Ricardo. - El directorio y el personal de Negocios de Granos S.A. participan con profundo dolor el fallecimiento de Ricky. Agradecemos haber tenido la oportunidad de conocerlo y trabajar junto a él. Acompañamos a su familia y seres queridos en este triste momento y rogamos una oración por el eterno descanso de su alma.

✝ GERK, Ricardo, q.e.p.d. - El directorio y los colaboradores de Banco Comafi participamos con infinita tristeza su fallecimiento. Querido Ricky fuiste una gran persona, vamos a extrañarte mucho. Abrazamos a Andrea y a sus hijos, y rogamos una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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