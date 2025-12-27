1
GEROLD, Walter
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
GEROLD, Walter, q.e.p.d. - Roberto Monti y señora lamentan la partida de Walter Gerold. Recordamos con especial afecto nuestra etapa en Cañadón Seco durante la década del 60 y destacamos su profesionalismo y calidad humana. Un fuerte abrazo a sus familiares.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Qué dijo la madre de Felicitas, la joven argentina que se casó con un estadounidense y ahora podría ser deportada de EE.UU.
- 3
Un juez que ya condenó a Cristina Kirchner intervendrá en el juicio por el caso Hotesur y Los Sauces
- 4
A un mes y medio de su asunción, el vicepresidente de Bolivia se declaró “opositor”