SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GEROLD, Walter, q.e.p.d. - Roberto Monti y señora lamentan la partida de Walter Gerold. Recordamos con especial afecto nuestra etapa en Cañadón Seco durante la década del 60 y destacamos su profesionalismo y calidad humana. Un fuerte abrazo a sus familiares.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa