Eduardo Bentancourt, el enfermero hallado muerto en Palermo con ampollas de propofol y fentanilo

El enfermero Eduardo Bentancourt fue encontrado muerto el viernes por la tarde en su domicilio en Palermo. En el departamento las autoridades hallaron ampollas de varias drogas en la cocina -entre ellas fentanilo y propofol- junto con jeringas y agujas.

De acuerdo a lo que contó su hermana, no podía contactarlo desde el 30 de marzo y cuando entró al inmueble, se encontró con el cuerpo.

Quién era Bentancourt

Eduardo Bentancourt tenía 44 años y trabajaba como enfermero. Era oriundo de la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos, pero vivía en un departamento situado en Fray Justo Santa María de Oro al 2400.

Se recibió de la carrera de enfermería en el Instituto de Enseñanza Superior María Inés Elizalde, según consignó el medio UNO Entre Ríos.

Fuentes de la policía porteña informaron el viernes a LA NACION que recibieron un llamado al 911 que alertaba sobre un hombre que no respondía a los llamados.

Un enfermero de 44 años fue encontrado sin vida en Palermo

Tras la denuncia, la policía entró al domicilio junto a la hermana de la víctima y encontró al hombre sin signos vitales sentado en una silla del comedor.

El enfermero tenía dosis de 19 drogas en su casa

Además dieron con una gran cantidad de fármacos, tres teléfonos celulares, ampolletas, jeringa y guantes de látex. En un primer recuento, se contabilizaron cuatro ampollas abiertas en la escena -entre ellas de fentanilo y midazolam-, una jeringa y una aguja.

El mensaje de una amiga

Una amiga de Bentancourt, identificada como Daniela Fernández, lo despidió a través de su cuenta de Instagram. “No tengo las palabras suficientes cuando la vida sorprende con una despedida tan inesperado. Todo queda en silencio, en incredulidad, en un dolor que cuesta entender”, escribió la mujer.

El posteo de la amiga de Eduardo Bentarcourt

Y agregó: “Fuiste una persona especial, de esas que dejan marca, de esas que no se olvidan. Y aunque hoy duela tanto, sé que tu recuerdo va a seguir vivo en cada risa, en cada historia, en cada rincón donde supiste estar. Te amo amigo”.

La muerte del anestesista

El hallazgo del enfermero sucedió apenas días después de que trascendiera un escándalo que involucra a residentes de Medicina y a trabajadores de la salud: el robo de propofol y fentanilo para su uso en fiestas privadas.

La red se destapó seis semanas después de la muerte de un anestesiólogo del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez, Alejandro Zalazar.

Alejandro Zalazar

El médico fue encontrado muerto el 20 de febrero en su departamento de Palermo, después de que su familia advirtiera que no podía comunicarse con él desde el día anterior.

Tras su muerte se supo que habría participado en fiestas clandestinas donde los participantes consumían fuertes medicamentos sedantes; en simultáneo, el Hospital Italiano radicó una denuncia por faltante de anestésicos, por lo que se abrió un expediente paralelo, en el que se investiga el acceso irregular, la sustracción y el consumo de medicamentos anestésicos que no se comercializan en farmacias y solo pueden utilizarse bajo estrictas condiciones médicas.

En esa causa son investigados Hernán Boveri y Delfina Lanusse, acusados de organizar fiestas con anestésicos robados llamadas “Propo fest”. En el marco de ambas investigaciones, la Justicia analiza el posible uso extrahospitalario de propofol y fentanilo.

En tanto, la investigación sobre la trazabilidad de los fármacos que mataron al joven confirmó que los insumos pertenecían al Hospital Italiano.