Habló el exjefe de Gabinete de Pettovello tras ser desplazado por acceder a un crédito de Banco Nación

Este sábado por la mañana habló Leandro Massaccesi, el ahora exjefe de Gabinete de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, tras ser desplazado del Gobierno luego de conocerse que había accedido a un crédito hipotecario en el Banco Nación.

Su salida se dio en medio de una creciente exposición sobre los préstamos otorgados a funcionarios y legisladores del oficialismo. A través de su cuenta de X, aseguró que no cometió “ningún acto ajeno a la ley” y realizó un extenso descargo.

“A partir de las versiones públicas sobre mi salida del Gobierno, aclaro que no cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella. Por el contrario, accedí a un crédito para la primera vivienda junto a mi pareja, cumpliendo con todos los requisitos”, introdujo el exfuncionario, oriundo de Viedma, Río Negro.

“Accedí a un crédito para la primera vivienda junto a mi pareja, cumpliendo con todos los requisitos”.

Y justificó: “La solicitud fue realizada de manera completamente transparente, vía web adjuntando toda la documentación requerida. Se trata de una línea de crédito impulsada por este Gobierno, a la que accedieron miles de argentinos y que representa una oportunidad concreta para la clase media, especialmente para generaciones que han visto cada vez más difícil el acceso a su primera vivienda. Es un crédito que asumimos con responsabilidad, a 30 años, y que vamos a honrar”.

Tras ello, insistió en que “quienes tienen responsabilidades públicas” pueden acceder “a las mismas herramientas que cualquier ciudadano” mientras que “cumplan las reglas” y que eso “no constituye un ilícito”.

Habló Leandro Massaccesi , el exjefe de Gabinete de Pettovello, tras ser desplazado por acceder a un crédito de Banco Nación

“Lamento el desenlace intempestivo de esta situación. Me voy con la tranquilidad de haber trabajado con compromiso durante estos casi dos años en el Ministerio de Capital Humano donde, junto a un gran equipo —al que agradezco especialmente—, impulsamos reformas y dimos pasos importantes hacia un país más ordenado y con mayores oportunidades. En ese tiempo conocí a grandes personas y profesionales, y valoro profundamente el trabajo compartido", enumeró Massaccesi.

“Es un crédito que asumimos con responsabilidad, a 30 años, y que vamos a honrar”.

A modo de cierre, reflexionó: “Deseo sinceramente que el Gobierno continúe por la senda del ordenamiento económico, para dejar atrás décadas de frustraciones y construir un futuro mejor para todos los argentinos”.

De acuerdo a lo que indicaron fuentes del Gobierno a LA NACION, Pettovello no cuestiona el otorgamiento de estos préstamos, pero evaluó que se trató de una decisión de “alto perfil” que debió haber sido consultada previamente.

Sandra Pettovello Marcos Brindicci

El miércoles, la oposición en el Congreso pidió investigar los créditos otorgados por Banco Nación a funcionarios, mientras que la entidad financiera aseguró en un comunicado que el proceso de acceso es “homogéneo y sin excepciones”, aunque desde 2024 existe una línea diferencial para empleados públicos con condiciones más favorables.

La discusión se intensificó tras la difusión de datos públicos a través del sitio “¿Cuánto deben?”, que releva información de la Central de Deudores del Banco Central.

A partir de ese relevamiento comenzaron a circular nombres de funcionarios y dirigentes oficialistas con créditos hipotecarios de magnitud. Entre ellos figuran Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía, Luis Caputo, con una deuda inicial de $373.000.000 (unos US$315.000) desde febrero de 2025; Federico Furiase, exdirector del BCRA y actual secretario de Finanzas, con un pasivo de $367.059.000 (US$280.787) desde agosto de 2025; y Pedro Inchauspe, también director del Banco Central, con $510.654.000 (US$345.492) desde diciembre de ese año.

Juan Pablo Carreira; Felipe Núñez, Federico Furiase y Alejandro Bongiovanni

También aparecen Juan Pablo Carreira —“Juan Doe” en la red social X—, director nacional de Comunicación Digital y a cargo de la Oficina de Respuesta Oficial, con un crédito por $112.948.000 (US$76.417); Emiliano José Mongilardi, director de YPF, con $309.507.000 (US$207.766); y los diputados de La Libertad Avanza Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde, con deudas que oscilan entre los $230 millones y los $279 millones, según los distintos períodos relevados.

De acuerdo con los datos relevados, los créditos fueron otorgados durante la gestión de Daniel Tillard al frente de Banco Nación, entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, y continuaron tras su reemplazo por Darío Wasserman.

Quién es Leandro Massaccesi

Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, tiene una trayectoria en la gestión pública y en el rubro de la auditoría.

Fue director de Legal y Técnica y secretario parlamentario del Concejo Deliberante de Viedma. Entre 2015 y 2019 fue concejal de esa ciudad y luego asumió como secretario de Gobierno de la Municipalidad con la gestión de Mario Francioni.

Además, trabajó junto a Miguel Ángel Pichetto en la Auditoría General de la Nación.

Mediante el Decreto 715/2024, llegó al gobierno de Javier Milei en agosto del 2024 como jefe de asesores del Ministerio de Capital Humano, pero en la práctica funcionaba como jefe de Gabinete de Pettovello.

Según publicó el diario Río Negro, se encargaba de coordinar la gestión operativa del ministerio, que ya venía golpeado por internas y renuncias previas.

Es hijo del histórico dirigente radical, exgobernador de Río Negro y excandidato a presidente por la UCR en 1995, Horacio Massaccesi.