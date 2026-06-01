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GIANELLA, Carlos Daniel

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GIANELLA, Carlos Daniel q.e.p.d., falleció el 30-5-2026. - Tu esposa Mafalda, tus hijos Daniela, Matías y Patricio, tus hijos políticos, tus nietos Valen, Bauti, Delfi, Lucca, Cami, Salvi, Juani y Sofi, y todos los que tanto te amaron, te despedimos con amor y te recordaremos por siempre.

GIANELLA, Carlos Daniel. - Alicia y Eduardo Tchouhadjian y Nora y Rodolfo Manzanelli acompañan a Mafalda y sus hijos y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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