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GIANELLA, Carlos

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GIANELLA, Carlos. - Despedimos a un amigo entrañable, un profesional admirable y el pilar de una familia ejemplar. Para nosotros fue mucho más que un amigo: nos hizo sentir parte de su propia familia, con la generosidad y el cariño que lo caracterizaban. Su recuerdo seguirá guiándonos y acompañándonos por siempre. Familia Seoane.

Avisos fúnebres
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