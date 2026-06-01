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GIANELLA, Carlos
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
GIANELLA, Carlos. - Despedimos a un amigo entrañable, un profesional admirable y el pilar de una familia ejemplar. Para nosotros fue mucho más que un amigo: nos hizo sentir parte de su propia familia, con la generosidad y el cariño que lo caracterizaban. Su recuerdo seguirá guiándonos y acompañándonos por siempre. Familia Seoane.
Aviso publicado en la edición impresa
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