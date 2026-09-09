1
GIGANTE, Isabel Elena
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GIGANTE de DOMINGUEZ, Isabel Elena, q.e.p.d. falleció el 7-9-2026. - Sus hijos Carlos y Luz, Marcelo y Fabiana, Hernán y Pato y María y Pablo, sus nietos y sus bisnietas la despiden con todo el amor y ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Fecha de cobro de Anses: el cronograma de pagos para este martes 8 de septiembre
- 3
Indemnizarán en Córdoba a dos mujeres que fueron intercambiadas al nacer y crecieron con familias equivocadas
- 4
Los expertos en plagas coinciden: “La mejor forma de ahuyentar a las cucarachas de su escondite en la casa es con limpieza, trampas e insecticidas”