GIGANTE, Isabel Elena

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GIGANTE de DOMINGUEZ, Isabel Elena, q.e.p.d. falleció el 7-9-2026. - Sus hijos Carlos y Luz, Marcelo y Fabiana, Hernán y Pato y María y Pablo, sus nietos y sus bisnietas la despiden con todo el amor y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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