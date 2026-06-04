SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GIGLI, Noemi, q.e.p.d. falleció el 2 de junio de 2026. - Con profundo dolor despedimos a nuestra querida tía Mimi. Luchadora incansable y ejemplo de amor por su familia, nos deja recuerdos imborrables y un legado de fortaleza, generosidad y cariño. Te recordaremos siempre con amor y gratitud. Tu hermana Silvia, tu cuñado Eduardo, tus sobrinos, Gastón, Mariana y Nacho y tus sobrinos nietos Santiago, Augusto, Marcos, Lucia, Juan Ignacio y Emilia.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa