SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GIL BILBAO, Álvaro, q.e.p.d., falleció el 8-8-2026. - Tu mujer Marta, tus cuñadas Teresa y Celita Morante de Salceda, tus hijos Laureano, Luli y Gonzalo Gil Gallo y tus nietos Jaime y Julia te despedimos con todo el amor del mundo, deseando que ya estés en la paz del Señor.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa