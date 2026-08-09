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GIL BILBAO, Álvaro,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GIL BILBAO, Álvaro, q.e.p.d., falleció el 8-8-2026. - Tu mujer Marta, tus cuñadas Teresa y Celita Morante de Salceda, tus hijos Laureano, Luli y Gonzalo Gil Gallo y tus nietos Jaime y Julia te despedimos con todo el amor del mundo, deseando que ya estés en la paz del Señor.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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