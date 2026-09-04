SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GILFOND, Michael Corey q.e.p.d., falleció el 2 de septiembre de 2026, a los 84 años. - Lo despiden con cariño sus hijos Jennifer, Christopher y Santiago, sus hijas políticas Bernadine y Megan; sus nietos Gwen, Morgan, George, Samantha, Alexandra, Christopher y James y su hermana Pamela junto con su pareja Richard. La familia agradece una oración en su memoria, Sus restos serán sepultados en el Cementerio Memorial el sábado 5 de septiembre, a las 11.30, para descansar junto con su querida esposa María Rosa.

Avisos fúnebres

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