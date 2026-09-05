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GILFOND, Michael Corey
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GILFOND, Michael Corey q.e.p.d. - Zsolt y Ania Agárdy lo despiden con pena, acompañan a sus hijos y familia en estos tristes momentos y ruegan una oración en su memoria.
✝ GILFOND, Michael Corey, q.e.p.d. - Toto y Ana Rodríguez, junto a sus hijos Mariano y Martín Rodríguez Giesso y sus familias, y Mirta Giesso de Alvarez (a.) y sus hijas, acompañan a Christopher, Santiago, Jennifer y a Graciela y despiden a Mike con mucho cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
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