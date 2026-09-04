Se avecina un frente frío antártico de 72 horas que traerá días gélidos, inestabilidad, lluvias y ráfagas de hasta 100 km/h: las zonas afectadas

A pesar del comienzo de la primavera meteorológica, un potente frente frío de características antárticas avanzará sobre la Argentina y provocará un marcado descenso de las temperaturas durante el primer fin de semana de septiembre. El fenómeno afectará progresivamente a gran parte del país y dejará jornadas propias de pleno invierno.

El aire polar llegará acompañado por fuertes heladas, lluvias y chaparrones dispersos, nevadas atípicas y ráfagas superiores a los 50 kilómetros por hora. En algunos sectores cordilleranos, el viento podría alcanzar los 100 km/h, mientras que las temperaturas mínimas descenderían hasta los -13 °C en la meseta patagónica.

El momento más frío se producirá entre la noche del sábado 5 y las primeras horas del domingo 6, cuando las heladas se extenderán por la región Pampeana y la zona núcleo. En la ciudad de Buenos Aires se prevén registros cercanos a los 2 °C y en distintos puntos del conurbano bonaerense podrían alcanzar o perforar los 0 °C.

El pronostico del tiempo

Cómo avanzará el frente frío antártico

Según informó Meteored, el ingreso de la masa de aire antártico comenzará a sentirse con mayor intensidad durante el sábado 5 en la Patagonia y luego se desplazará hacia el centro y norte del país. Su avance generará inestabilidad y un pronunciado descenso térmico, con sensaciones aún más bajas debido al viento.

En el extremo sur patagónico se anticipan condiciones relativamente estables, aunque el panorama será diferente sobre la costa. Allí podrían registrarse lluvias y chaparrones intermitentes, especialmente en el este de Chubut y Río Negro.

La meseta patagónica atravesará uno de los escenarios más rigurosos. Las temperaturas mínimas podrían alcanzar los -13 °C, con máximas que en algunos sectores permanecerían por debajo de 0 °C. El viento del sur incrementará la sensación de frío y favorecerá la aparición de fuertes heladas.

4 SEP | ⚠️ #Alertas para hoy:



🌬️ Viento

🟨 40-60 km/h con ráfagas ≥ 90 km/h



🥶 Temperaturas extremas: #frío ⚠️

🟨 Efecto leve a moderado en la salud



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Qué se espera para la ciudad de Buenos Aires y el conurbano

El avance del frente podría favorecer la formación de nubarrones y dejar alguna lluvia dispersa o chaparrones aislados en sectores puntuales del Área Metropolitana de Buenos Aires durante la tarde del sábado.

Las precipitaciones no presentarían características de alerta, pero el viento provocará una sensación térmica muy baja. Para el domingo se esperan alrededor de 2 °C en la Capital, mientras que en distintos puntos del Gran Buenos Aires las mínimas podrían ubicarse cerca o incluso por debajo de 0 °C.

Con el avance de las altas presiones, el domingo presentará condiciones más estables y una mayor presencia del sol. Sin embargo, el cielo despejado y el aire frío favorecerán un fuerte enfriamiento nocturno y la formación de heladas.

Pronóstico del tiempo extendido

Ráfagas de hasta 100 km/h en el noroeste

El noroeste argentino permanecerá bajo alerta por viento intenso. En las zonas más elevadas de la cordillera, las ráfagas podrían alcanzar los 100 km/h, mientras que también se prevé la presencia de viento Zonda en sectores de Jujuy y Salta, con velocidades cercanas a los 70 km/h.

En las áreas cordilleranas del NOA, las temperaturas podrían descender hasta los -10 °C. Aunque el tiempo tenderá a estabilizarse durante el domingo, las bajas marcas térmicas y el viento fuerte mantendrán condiciones adversas en altura.

El sábado se presentará más inestable en el noreste argentino, principalmente en Formosa, Misiones y el norte de Corrientes, donde no se descartan algunas lluvias. Para el domingo, la llegada del aire antártico provocará mínimas de entre 3 °C y 8 °C en las provincias del Litoral.