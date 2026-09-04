Sabalenka interrumpió su partido en el US Open por un fuerte olor a marihuana que llegaba hasta la cancha

Aryna Sabalenka había comenzado con autoridad su partido de tercera ronda del US Open ante Kamilla Rakhimova cuando una situación ajena al juego alteró por unos instantes la acción en el estadio Louis Armstrong. Con ventaja de 3-0 y 30-0 al servicio, la número uno del mundo detuvo el juego y se dirigió a la jueza Eva Asderaki-Moore por un fuerte olor a marihuana que llegaba hasta la cancha. “Alguien está fumando marihuana”, le advirtió. Y enseguida añadió: “¿Te importaría…? Porque es muy fuerte".

La particular escena ocurrió durante el segundo turno de saque de la bielorrusa, que había impuesto condiciones desde el comienzo frente a la uzbeka. Después de plantear su queja, Sabalenka retomó el encuentro y no perdió el control: se impuso por 6-3 y 6-4 en una hora y 29 minutos y avanzó a los octavos de final del último Grand Slam de la temporada.

Aryna Sabalenka frenó su partido en el US Open por un espectador que estaba fumando marihuana en la tribuna.



​🗣 "Es muy fuerte".



​Cosas que pasan en Nueva York. pic.twitter.com/iZ02IIyUab — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 4, 2026

El episodio no resultó completamente novedoso para el US Open. Aunque fumar no está permitido dentro del recinto, el consumo recreativo de cannabis es legal en Nueva York para los mayores de 21 años. Según Reuters, el humo procedente de los alrededores del parque Flushing Meadows-Corona puede alcanzar el complejo y sus canchas. Otras tenistas ya habían manifestado molestias por ese olor en ediciones anteriores del torneo.

Superada la interrupción, Sabalenka sostuvo el dominio que había establecido desde el inicio. La actual bicampeona quebró el servicio de Rakhimova en la primera oportunidad y mostró una enorme solidez con su saque: no falló un primer servicio hasta el séptimo game. Esa diferencia le permitió administrar la ventaja y quedarse con el primer parcial por 6-3.

El servicio Aryna Sabalenka en Nueva York ante Kamilla Rakhimova MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La resistencia de Rakhimova aumentó en el segundo set. Nacida en Rusia y representante de Uzbekistán desde finales de 2025, la número 92 del ranking logró equilibrar el desarrollo y obligó a la favorita a buscar una nueva oportunidad para desnivelar. Sabalenka encontró el quiebre decisivo para quedar 5-4 y luego cerró el encuentro con su servicio. A lo largo de todo el partido no concedió ninguna oportunidad de break.

“Estoy muy contenta de haber ganado en dos sets”, expresó la campeona tras la victoria. “Ella jugó un tenis increíble, me empujó duro en el segundo set. Pero eso me gusta porque me hace mejorar y trabajar para dar lo mejor de mí”.

El abrazo entre Sabalenka y Rakhimova, tras el partido Heather Khalifa - FR172147 AP

El triunfo prolongó además la particular relación de Sabalenka con Flushing Meadows. La bielorrusa no queda eliminada antes de las semifinales del torneo desde 2020 y busca esta temporada su tercera consagración consecutiva en Nueva York. La última mujer que consiguió un tricampeonato en el US Open fue Serena Williams, vencedora de las ediciones de 2012, 2013 y 2014.

Su rival en los octavos de final saldrá del partido entre Diana Shnaider y Taylor Townsend. Un triunfo de la rusa ofrecería un reencuentro con un antecedente reciente y doloroso para la número uno: Shnaider eliminó a Sabalenka en los cuartos de final del último Roland Garros y selló aquella victoria con un 6-0 en el set decisivo.

Más allá del inesperado olor a cannabis y de las exigencias que presentó Rakhimova en el segundo parcial, Sabalenka también dejó espacio para una escena más distendida después del encuentro. La consulta fue por el colorido collar de piedras preciosas que lleva durante sus partidos y que volvió a llamar la atención en Nueva York.

“Está totalmente inspirado en el US Open. Buena onda, color, atrevido, brillante. Me encanta. Y la táctica principal es distraer a mis rivales con los destellos”, respondió entre risas.