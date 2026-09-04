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GILFOND, Michael
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GILFOND, Michael, q.e.p.d. - Bea Marti Reta y Horacio Liendo lo despiden con mucha tristeza y acompañan a Grace, a los hijos y nietos del querido Mike con mucho cariño.
✝ GILFOND, Michael, q.e.p.d. - Graciela Martí Reta, hijos y nietos despiden a Michael con profunda tristeza y acompañan a sus hijos con mucho cariño, rogando una oración por su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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