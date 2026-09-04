SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GILFOND, Michael, q.e.p.d. - Bea Marti Reta y Horacio Liendo lo despiden con mucha tristeza y acompañan a Grace, a los hijos y nietos del querido Mike con mucho cariño.

✝ GILFOND, Michael, q.e.p.d. - Graciela Martí Reta, hijos y nietos despiden a Michael con profunda tristeza y acompañan a sus hijos con mucho cariño, rogando una oración por su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa