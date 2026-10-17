SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GIMÉNEZ ESPINOSA, Daniel Ricardo, q.e.p.d., falleció el 16-10-2026. - Su esposa, María Fernanda Ignoto, y sus hijos, Santiago y Rocío, lo despiden con inmenso amor y profundo dolor. Guardarán para siempre en sus corazones su recuerdo y todo lo compartido. Ruegan una oración en su memoria.

✝ GIMENEZ ESPINOSA, Daniel Ricardo, q.e.p.d. - Mabel y Alejandro Norro y familia lamentan tan dolorosa pérdida y acompañan a su esposa Fernanda y a sus hijos Santiago y Rocío en tan triste momento.

✝ GIMÉNEZ ESPINOSA, Daniel Ricardo, q.e.p.d. - Sus padres políticos Martha y Jorge Ignoto; sus hermanos políticos Angie y Fer, Pao y Edu, Vicky y Esteban, Sole y Fede, Belu y Álvaro; y sus sobrinos lo despiden con mucho cariño y acompañan a Fer, Santi y Rochi en este doloroso momento.

✝ GIMÉNEZ ESPINOSA, Daniel Ricardo q.e.p.d. - Claudio Roca, su mujer Laura, sus hijos Sabina y Ramiro despiden con mucho dolor a su gran amigo de toda la vida. Acompañan a Fer, Rochi y Santi en este triste momento.

Avisos fúnebres

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