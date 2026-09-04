SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GIOVINAZZO, Ana, q.e.p.d. - Adriana Schom y Silvia Melman acompañan a Nilda, Cecilia y a toda su familia en este triste momento.

✝ GIOVINAZZO, Ana. - Querida Anita te despedimos con profundo dolor. Gracias por nuestra linda amistad. Te vamos a extrañar. Chu Bravo, Paula Cafferata, Vicky Galindez, Delph Graviere, Agus Leguizamon, Ele Linares, Mary Reussi, Lola Tanus, Feli Toranzo y todas nuestras familias.

✝ GIOVINAZZO, Ana. - Querida Anita, te recordaremos siempre, agradecidos de que hayas sido parte de nuestras vidas. Te vamos a extrañar. Marile, Fernando, Elena y Rafa Furst Zapiola.

✝ GIOVINAZZO, Ana, q.e.p.d. - Adalsio y Ana Taboada despiden con inmensa tristeza a su querida amiga Anita y abrazan a Nuchi y a todos los Giovinazzo. Agradecemos oraciones en su querida memoria.

✝ GIOVINAZZO, Ana, q.e.p.d. - Graciela y Mariano Bravo y sus hijos Florencia y Pablo, Mariano y Cecilia y tu íntima amiga Chu te despiden con el recuerdo de tantos momentos compartidos y acompañan a tu mamá y tu familia con sus oraciones.

✝ GIOVINAZZO, Ana, q.e.p.d. - Daniel Vergara y su esposa Ursula despiden a Anita con mucho cariño y acompañan a Nuchi y su familia en este doloroso momento, rezando una oración en su memoria.

✝ GIOVINAZZO, Ana, q.e.p.d., 1-9-2026. - Paula González Magrane despide a Anita con cariño y acompaña a Lau y su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

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