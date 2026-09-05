SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GIOVINAZZO, Ana, q.e.p.d. - Adriana Schon y Silvia Melman acompañan a Nilda, Cecilia y a toda su familia en este triste momento.

✝ GIOVINAZZO, Ana, q.e.p.d. - Liliana Frávega de Sgroi y familia acompañan a Nuchi e hijos en este doloroso momento y ruegan una oración en memoria de la querida Ana.

Avisos fúnebres

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