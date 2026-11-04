SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ GOLDBERG, Carlos Alberto. - Padre, amigo, abuelo, maestro de la vida. Apasionado, alegre y optimista por naturaleza. Lo recuerdan con amor sus hijos, sus nietos y sus amigos de Argentina, Venezuela y España. Su pasión por hacer vive en todos nosotros.

Avisos fúnebres

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