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GOLLETTI, María Eugenia,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GOLLETTI de ALTGELT, María Eugenia, q.e.p.d., 14-10-2026. - Te voy a extrañar. Ahora que estás en el cielo, como te pedí, no te olvides de cuidarme. Miguel.
✝ GOLLETTI, María Eugenia, falleció en CABA, el 14-10-2026. - Sus hijos Mariu y Sebas, Santi y Ale, Anita y Rober, Loli y Juan y sus 17 nietos participan su partida y agradecen las muestras de afecto y cercanía.
✝ GOLLETTI, María Eugenia. - Octavio Lo Prete y Nicolás Salerno acompañan a Santi y a su familia, y despiden a la querida María Eugenia con oraciones.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION