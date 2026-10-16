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GOLLETTI, María Eugenia
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GOLLETTI de ALTGELT, María Eugenia. - Despedimos con amor a una gran mujer y acompañamos a Miguel en su pena. Luis y María Elvira e hijos.
✝ GOLLETTI, María Eugenia. - Jaime y Gloria Rodrigué despiden a su entrañable amiga y, junto a todos sus hijos, acompañan a Mariu, Santi, Ana, Loli, Miguel y Flia. con inmenso cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
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