1
GOLLETTI, María Eugenia
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GOLLETTI de ALTGELT, María Eugenia. - Su cuñada Elena junto a sus hijos la despiden con mucho cariño.
✝ GOLLETTI de ALTGELT, María Eugenia. - Carlos e Inés acompañan con mucho cariño a Miguel y a toda la familia.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Qué ver en Netflix: las mejores películas y series para disfrutar este fin de semana nublado y fresco
- 3
Policías se disfrazaron de albañiles y jardineros para desmontar una operación de droga en Avellaneda: dos detenidos
- 4
Los expertos en psicología coinciden: las personas que critican a los demás no buscan que mejoren