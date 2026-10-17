GOLLETTI, María Eugenia

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GOLLETTI de ALTGELT, María Eugenia. - Su cuñada Elena junto a sus hijos la despiden con mucho cariño.

✝ GOLLETTI de ALTGELT, María Eugenia. - Carlos e Inés acompañan con mucho cariño a Miguel y a toda la familia.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa