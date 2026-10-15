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GOLTZ, German
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
GOLTZ, German, falleció el 13-10-2026. - Desde Mutualidad Industrial Textil Argentina, OSMITA, despedimos con profundo pesar a German Goltz. Lo recordaremos con afecto y acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias.
Aviso publicado en la edición impresa
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