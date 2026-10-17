GOMEZ ARBOLEYA, Azulima Angela,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GOMEZ ARBOLEYA de MATHYS, Azulima Angela, q.e.p.d., se durmió en la paz del Señor el 15-10-2026. - Su esposo José María Mathys despide a su gran compañera de vida y ruega para que sus restos descansen en paz. La despedida sera hoy, 11 horas, en la capilla del cementerio de la Chacarita.

✝ GÓMEZ ARBOLEYA de MATHYS, Azulima Ángela, q.e.p.d., se durmió en la paz del Señor el 15-10-2026. - Su hija Sandra Mariana Mathys y su hijo político Eduardo Restanio, su nieto Joaquín y su nieta política Florencia la despiden con profundo amor y dolor. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

✝ GÓMEZ ARBOLEYA de MATHYS, Azulima Ángela, q.e.p.d., se durmió en la paz del Señor el 15-10-2026. - Su hija María Alejandra Mathys y su hijo político Juan Carlos Aprigliano, sus nietos María José, Estefanía, Candela, Juan Ignacio y Milagros y nietos políticos Constanza y Fernando la despiden con profundo amor y dolor. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

Avisos fúnebres

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