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GOMEZ ARBOLEYA, Azulima Angela,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GOMEZ ARBOLEYA de MATHYS, Azulima Angela, q.e.p.d., se durmió en la paz del Señor el 15-10-2026. - Su esposo José María Mathys despide a su gran compañera de vida y ruega para que sus restos descansen en paz. La despedida sera hoy, 11 horas, en la capilla del cementerio de la Chacarita.

GÓMEZ ARBOLEYA de MATHYS, Azulima Ángela, q.e.p.d., se durmió en la paz del Señor el 15-10-2026. - Su hija Sandra Mariana Mathys y su hijo político Eduardo Restanio, su nieto Joaquín y su nieta política Florencia la despiden con profundo amor y dolor. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

GÓMEZ ARBOLEYA de MATHYS, Azulima Ángela, q.e.p.d., se durmió en la paz del Señor el 15-10-2026. - Su hija María Alejandra Mathys y su hijo político Juan Carlos Aprigliano, sus nietos María José, Estefanía, Candela, Juan Ignacio y Milagros y nietos políticos Constanza y Fernando la despiden con profundo amor y dolor. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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