SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GONZALEZ BENEGAS, Roque, q.e.p.d. - Sus hermanas Teresa, Inés e Isabel lo despiden con inmenso cariño.

✝ GONZALEZ BENEGAS, Roque, q.e.p.d. - Su hermano Raúl y sus hijos lo recordarán siempre con gran cariño.

✝ GONZÁLEZ BENEGAS, Roque, q.e.p.d. - Sus sobrinos Felipe, Ricardo, Julio, Pablo, Eduardo, Luciano y Tomás Mayol y familias despiden a tío Roque con mucha tristeza, acompañando a sus primos con todo cariño y rezando por su alma.

✝ GONZALEZ BENEGAS, Roque. - Martín Bourel y María Rosa Bellouard Uriburu, sus hijos y nietos despiden al querido Roque y acompañan a sus hijos con sus oraciones.

Avisos fúnebres

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