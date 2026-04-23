LA NACION

GONZALEZ BENEGAS, Roque,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GONZALEZ BENEGAS, Roque, q.e.p.d. - Sus hermanas Teresa, Inés e Isabel lo despiden con inmenso cariño.

GONZALEZ BENEGAS, Roque, q.e.p.d. - Su hermano Raúl y sus hijos lo recordarán siempre con gran cariño.

GONZÁLEZ BENEGAS, Roque, q.e.p.d. - Sus sobrinos Felipe, Ricardo, Julio, Pablo, Eduardo, Luciano y Tomás Mayol y familias despiden a tío Roque con mucha tristeza, acompañando a sus primos con todo cariño y rezando por su alma.

GONZALEZ BENEGAS, Roque. - Martín Bourel y María Rosa Bellouard Uriburu, sus hijos y nietos despiden al querido Roque y acompañan a sus hijos con sus oraciones.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Así fue la vida del actor con tres perros, varios gatos, ocho tortugas y hasta un sapo
    1

    Un Brandoni poco conocido: así fue la vida del actor con tres perros, varios gatos, ocho tortugas y hasta un sapo

  2. La doctora Alejandra García será la primera mujer que presidirá el Colegio Público de la Abogacía de la Capital
    2

    La doctora Alejandra García será la primera mujer que presidirá el Colegio Público de la Abogacía de la Capital

  3. Detectan a un funcionario del Gobierno con propiedades y sociedades sin declarar en Estados Unidos
    3

    Detectan a un funcionario del Gobierno con propiedades y sociedades sin declarar en Estados Unidos

  4. Un ladrillo flojo sacude la arquitectura del poder
    4

    Un ladrillo flojo sacude la arquitectura del poder