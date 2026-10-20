SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GONZÁLEZ, César Omar, q.e.p.d. - Tu esposa Mirta, tus hijos Pía, María Javiera y Dimas, tus nietos Félix, Salvador y Simón, tu yerno Diego y tu nuera Nayla te despedimos con cariño y tristeza. Rogamos una oración en tu memoria.

Avisos fúnebres

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