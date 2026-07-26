SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GONZALEZ, Crisanto Diego, Capitán de Navío. - La Promoción 124 de la Escuela Naval Militar y sus familias, con profundo pesar, comunican el fallecimiento de su amigo y camarada, capitán de navío Crisanto Diego González, ocurrido el pasado 24 de julio. Acompañamos a su esposa e hijos en este trágico momento.

✝ GONZÁLEZ, Crisanto Diego, Cap. Nav., q.e.p.d., 24-7-2026. - El Centro Naval participa el fallecimiento de su estimado socio activo.

✝ GONZÁLEZ, Crisanto Diego, capitán de navío, falleció el 24-7-2026. - La Armada Argentina lo despide con profundo pesar y acompaña a su familia, amistades y camaradas, particularmente a los de la Promoción 124 de la Escuela Naval Militar, en este difícil momento.

Avisos fúnebres

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