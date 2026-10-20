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GONZÁLEZ, Santa Isabel,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GONZÁLEZ, Santa Isabel, q.e.p.d. - Ángel Padula participa con pesar su fallecimiento, acompaña a Mario Ishii y a toda su familia, y agradece una oración por su eterno descanso.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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