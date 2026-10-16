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GOTESDINER, Elisa
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ GOTESDINER de MIEDVIETSKY, Elisa, falleció el 14 de octubre de 2026. - Elisa Carrió y sus hijos, Chinqui, Victoria y Nacho, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Eli y acompañan a Pablo, Irene, Alejandro, Lili y a toda su familia y entrañables amigos en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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