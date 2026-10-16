GOTESDINER, Elisa

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ GOTESDINER de MIEDVIETSKY, Elisa, falleció el 14 de octubre de 2026. - Elisa Carrió y sus hijos, Chinqui, Victoria y Nacho, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Eli y acompañan a Pablo, Irene, Alejandro, Lili y a toda su familia y entrañables amigos en este triste momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa