GOTI, Alfredo Leonardo,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GOTI, Alfredo Leonardo, (Negro), q.e.p.d. - La familia de Gonzalo Tanoira despide con tristeza al Negro, su gran amigo y compañero de polo, y abrazan a sus hijos.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

