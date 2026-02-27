GOTI, Alfredo Leonardo,
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GOTI, Alfredo Leonardo, (Negro), q.e.p.d. - La familia de Gonzalo Tanoira despide con tristeza al Negro, su gran amigo y compañero de polo, y abrazan a sus hijos.
Aviso publicado en la edición impresa