GOTI, Alfredo,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GOTI, Alfredo, (Negro), q.e.p.d. - Querido Negro, tu hermana Delia Elena (Ega) Goti de Azumendi, sus hijos Ignacio, Juan Manuel, Sebastián y Lia, sus nietos Adolfito, Esteban, Iñigo, Paloma, Beltrán y Antonia te despiden con el cariño infinito de siempre. ¡Te vamos a extrañar mucho!

GOTI, Alfredo. - Moro Simon Padros Goti, Dolores e hijos despiden con tristeza al Negro y abrazan fuerte a M. Antonieta e hijos.

GOTI, Alfredo. - Juanky Araya y Flia. despiden al Negro con tristeza y ruegan una oración en su memoria.

GOTI, Alfredo, q.e.p.d. - Ricardo Braida y Marcela Mignaquy e hijos despiden al Negro con mucho cariño y admiración y acompañan a toda la familia en este triste momento.

GOTI, Alfredo, q.e.p.d. - Carlos María Braida, Clara, Carlitos y Paula Prado, Joaquín y Vichu Solanet y María despiden al Negro con mucho cariño.

GOTI, Alfredo, q.e.p.d. - Marta Braida y Julián Alemán Urquiza acompañan en este triste momento a todos los hijos del Negro.

GOTI, Alfredo, q.e.p.d. - Lucy Rufino de Braida, hijos y nietos despiden al querido Negro con mucho cariño y acompañan a sus hijos y a Delia Elena y Beto en este triste momento.

GOTI, Alfredo, (Negro), falleció el 25-2-2026. - Despedimos y recordamos al Negro con mucho cariño y acompañamos a Luchi y a toda la familia Goti en este momento tan especial. Agui, Bebel, Jose, Lolo, Pancha y Vicky.

