SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† GOYENECHEA, Héctor Mauricio, q.e.p.d. - Adalberto y Ruth Barbosa, junto a sus hijos y nietos despiden con enorme tristeza y con el recuerdo de inolvidables jornadas compartidas al querido Mauricio, amigo de ley, y acompañan con cariño y oraciones a María Teresa y familia.

† GOYENECHEA, Héctor Mauricio. - Sus compañeros de la promoción 1957 del colegio San José despiden con dolor a Mauricio y acompañan a María Teresa y a Lucila en este triste momento, rogando una oración por el eterno descanso de su alma.

Imágenes para fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa