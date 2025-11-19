LA NACION

GOYENECHEA, Héctor Mauricio

GOYENECHEA, Héctor Mauricio, q.e.p.d. - Adalberto y Ruth Barbosa, junto a sus hijos y nietos despiden con enorme tristeza y con el recuerdo de inolvidables jornadas compartidas al querido Mauricio, amigo de ley, y acompañan con cariño y oraciones a María Teresa y familia.

GOYENECHEA, Héctor Mauricio. - Sus compañeros de la promoción 1957 del colegio San José despiden con dolor a Mauricio y acompañan a María Teresa y a Lucila en este triste momento, rogando una oración por el eterno descanso de su alma.

