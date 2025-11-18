LA NACION

GOYENECHEA, Mauricio

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GOYENECHEA, Mauricio, q.e.p.d. - Con tristeza despedimos a quien fue el alma mater de la Fundación Vasco Argentina Juan de Garay y acompañamos a nuestra queridísima amiga María Teresa e hija. Carlos María Ibarbia y Susana de Apellaniz.

GOYENECHEA, Mauricio, q.e.p.d. - Rodrigo y Enriqueta Sanchez Guerrero e hijos acompañan a Lucila y familia en su dolor.

GOYENECHEA, Mauricio, q.e.p.d. - Virginia Alvarado, Silvia Olmos, Teresita Costa y Luis y Ana Lagos despiden a Mauricio con mucho cariño.

GOYENECHEA, Mauricio. - Joaquin Ibarbia y familia despiden a Mauricio Goyenechea, reconociendo su destacada actuación al frente de la Fundación Juan de Garay y acompañan con cariño a María Teresa en este triste momento.

GOYENECHEA, Mauricio, q.e.p.d. - La familia Ibarbia Marin despide a Mauricio con gran tristeza y acompaña a Tere y familias en su dolor. Ruega oraciones en su memoria.

GOYENECHEA, Mauricio, q.e.p.d. - Silvina Coll, Miguel Molina, sus hijos y nietos participamos el fallecimiento de nuestro amigo Mauricio. Acompañamos con todo nuestro amor a María Teresa y familia en este momento.

