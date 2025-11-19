LA NACION

GOYENECHEA, Mauricio

LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GOYENECHEA, Mauricio, q.e.p.d. - Juan Luis y Elsie Goicoechea despiden muy apenados a Mauricio y acompañan a María Teresa y a Lucila con mucho cariño.

GOYENECHEA, Mauricio, q.e.p.d. - Machu Bouer, Mana Chu, Maca Domínguez, Marian Etchegaray, Gaby Friedlander, Mili Gadea, Nike Novillo Saravia, Jach Obarrio y Vir Scharn acompañan a su amiga Lucila y a María Teresa en este triste momento.

GOYENECHEA, Mauricio. - Enrique Carricart despide a Mauricio con enorme tristeza y acompaña a María Teresa y a Lucila, rogando una oración en su memoria.

GOYENECHEA, Mauricio. - Mario y María Inés Paz, hijos y nietos despiden al querido Vasco con mucho cariño.

GOYENECHEA, Mauricio, q.e.p.d. - Luz y Eugenio Aramburu (as.) lo despiden con enorme tristeza y abrazan a María Teresa y su querida familia en estos momentos de dolor.

