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GOYHENEIX, Esteban José

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GOYHENEIX, Esteban José, q.e.p.d. - Tu mujer Mónica junto a tus hijos, nuera, yernos y tus adorados nietos te vamos a extrañar muchísimo y queremos agradecer a todos los que nos acompañaron en esta vida. Lo despediremos el jueves, a las 10.30, en la Pquia. Espíritu Santo.

GOYHENEIX, Esteban José. - Tu hija Juli junto a Fran y tus nietos: Feli, Aki y Tomy te despedimos y agradecemos inmensamente tu vida y tu amor.

GOYHENEIX, Esteban José, q.e.p.d. - Tu hija Mariana junto a tus queridos: Facu Linares y nietos, Cata, Bauti, Asis y Alexia te agradecemos la enseñanza con tu ejemplo de los valores éticos, honestidad, generosidad, incondicionalidad y disponibilidad hacia el prójimo, el trabajo para el progreso, tu sabiduría y capacidad de discernir. Te vamos a extrañar.

GOYHENEIX, Esteban José, q.e.p.d. - Sus hermanos Margarita y Manolo Abelleyra, María Inés y Mario Paz, Teresita y Carlos Parrado y Agustín y Andrea Goyheneix, sus hijos y nietos despiden a Esteban con amor, abrazan a Mónica y su gran familia y ruegan oraciones en su memoria.

GOYHENEIX, Esteban José, q.e.p.d. - Eten nos enseñaste la importancia de mantener unida a la familia y priorizarla, de cuestionarse y aprender, de esforzarse y, sobre todo, seguir ayudando a todo el que lo necesite. Nos llevamos todos estos valores y recuerdos para siempre. Tuvimos el mejor abuelo del mundo. Tus nietos: Cata, Bauti, Asis y Alexia Linares.

GOYHENEIX, Esteban J., q.e.p.d. - Amalia y Mario Mariscotti despiden al querido Esteban con gran tristeza y acompañan a Mónica, hijos y nietos con mucho cariño en este doloroso momento.

GOYHENEIX, Esteban José. - Compañero de tenis de papá, su amigo del alma, de fierro, la bondad en persona. Nos acompañaste, nos cuidaste, nos protegiste. Te vamos a extrañar mucho Esteban José. Gracias a todos los Goyhe por la vida compartida. ¡Ya deben estar pescando con papá en las rocas del cielo! Abrazo de corazón a Mónica, Peli, Mariana, Male, Juli y Mechi. ¡Los queremos mucho! Los Massa.

GOYHENEIX, Esteban José, q.e.p.d. - Fabrica de Envases Automáticos despide a su honorable presidente y agradece su entrega, liderazgo y dedicación.

GOYHENEIX, Esteban José, q.e.p.d. - Forestal Palomares SA, sus accionistas y su personal lo despiden con cariño y ruegan oraciones en su memoria.

Avisos fúnebres
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