GOYHENEIX, Esteban José
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GOYHENEIX, Esteban José. - Wenceslao y Nora Luiggi Arias junto a hijos y nietos despedimos con gran tristeza al querido Esteban, abrazando a Mónica e hijos en su dolor.
✝ GOYHENEIX, Esteban José. - Sus vecinos de enfrente y amigos de toda la vida, Carmiña, la Vaca y Pancho Zavalía, lo despedimos con inmensa tristeza y acompañamos con cariño a Mónica y a todos los Goyheneix.
✝ GOYHENEIX, Esteban José. - Alejandro e Ingrid di Paola, sus hijos y nietos despiden a su amigo Esteban con tristeza y agradecen la larga vida compartida.
✝ GOYHENEIX, Esteban José, q.e.p.d. - El grupo de Peregrinos a Tierra Santa 2019 acompaña a Margarita y Manolo, rezando por el alma de Esteban y para que Dios lo lleve en la palma de su mano.
Aviso publicado en la edición impresa
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Finalizó la búsqueda de los pescadores desaparecidos en el Río de la Plata tras el hallazgo de tres de los cinco cuerpos
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Podía recuperar la libertad, pero pidió seguir preso para terminar su tratamiento: “No me siento apto para reinsertarme”
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Así quedó el cuadro de cuartos de final del Mundial 2026