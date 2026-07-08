LA NACION

GOYHENEIX, Esteban José

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GOYHENEIX, Esteban José. - Wenceslao y Nora Luiggi Arias junto a hijos y nietos despedimos con gran tristeza al querido Esteban, abrazando a Mónica e hijos en su dolor.

GOYHENEIX, Esteban José. - Sus vecinos de enfrente y amigos de toda la vida, Carmiña, la Vaca y Pancho Zavalía, lo despedimos con inmensa tristeza y acompañamos con cariño a Mónica y a todos los Goyheneix.

GOYHENEIX, Esteban José. - Alejandro e Ingrid di Paola, sus hijos y nietos despiden a su amigo Esteban con tristeza y agradecen la larga vida compartida.

GOYHENEIX, Esteban José, q.e.p.d. - El grupo de Peregrinos a Tierra Santa 2019 acompaña a Margarita y Manolo, rezando por el alma de Esteban y para que Dios lo lleve en la palma de su mano.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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