SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GOYHENEIX, Esteban José. - Sus consuegros, Alejandro y María Elena Estrada, acompañan con muchísimo cariño a Mónica, Peli y sus hermanas, lamentando con mucha tristeza la partida del queridísimo Esteban.

✝ GOYHENEIX, Esteban José, q.e.p.d. - Rodolfo y Graciela Dietl lamentan con pesar el fallecimiento de Esteban y acompañan con mucho cariño a Mónica y familia en su dolor.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa