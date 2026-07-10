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GOYHENEIX, Esteban José

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GOYHENEIX, Esteban José. - Sus consuegros, Alejandro y María Elena Estrada, acompañan con muchísimo cariño a Mónica, Peli y sus hermanas, lamentando con mucha tristeza la partida del queridísimo Esteban.

GOYHENEIX, Esteban José, q.e.p.d. - Rodolfo y Graciela Dietl lamentan con pesar el fallecimiento de Esteban y acompañan con mucho cariño a Mónica y familia en su dolor.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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