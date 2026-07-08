GOYHENEIX, Esteban
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GOYHENEIX, Esteban. - Alita Girola y sus hijos Maca, Nacho y Luky abrazan con mucho cariño a Mónica, Peli y a toda la familia.
✝ GOYHENEIX, Esteban. - Eduardo y Cristina Serantes e hijos damos gracias a Dios por el regalo de haber compartido la vida con Esteban, Mónica, hijos y nietos. Lo despedimos con tristeza y gran cariño y abrazamos a toda su familia.
✝ GOYHENEIX, Esteban. - Con profundo pesar despedimos a Esteban, marido ejemplar, padre excepcional, súper abuelo, y un amigo inolvidable con quien compartimos mas de 40 años de amistad en el Tennis Ranch. Lo vamos a extrañar muchísimo. La familia Montagna.
✝ GOYHENEIX, Esteban J., q.e.p.d. - Ana M. de Saubidet, hijos y nietos despiden con gran tristeza a Esteban y acompañan a Mónica, hijos y nietos con cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
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