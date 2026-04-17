SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GRACIARENA, Miguel Bernardo, q.e.p.d., falleció el 16-4-2026. - Sus hijos, Mercedes, Nahuel, Carolina y Antonio y sus nietos Santiago, Lucía, Macarena y Pedro participan con profundo dolor su fallecimiento y rezan por su descanso.

Avisos fúnebres

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