LA NACION

GRADIN, María del Rosario,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GRADIN, María del Rosario, q.e.p.d. - Su hermana Malica Gradin de Mihura; sus hijos, nietos y bisnietos rezan una oración por el alma de la querida Rosario y acompañan a todos los chicos en este triste momento.

GRADIN, María del Rosario, q.e.p.d. - Alejandro y M. Josefina Araujo de Elizalde despiden a Rosario con inmenso amor.

GRADIN, María del Rosario, q.e.p.d. - María Josefina Araujo, sus hijos Rocca Araujo y nietos despiden a la querida Rose con mucho amor y acompañan a los chicos en este triste momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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