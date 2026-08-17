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GRADIN, Rosario,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GRADIN de ROCCA, Rosario, q.e.p.d. - Marcelo y María Inés Santurio participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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