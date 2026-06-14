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GRANATA, María

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GRANATA, María, q.e.p.d., falleció el 12-6-2026. - Con profundo dolor, despedimos a María. Tu hijo Rafael, tu nuera Liliana y tu nieto Agustin. Siempre te recordaremos por el amor que nos diste y por tu inmensa humanidad. Tus poesías, novelas y cuentos infantiles llevaron emoción, magia y alegría a muchas generaciones de argentinos. Aceptando pagar el precio de tantas omisiones e injusticias, tu compromiso político y social siempre será un ejemplo de solidaridad y entereza en la lucha por construir un país mejor y más humano. Invitamos a familiares y amigos a acompañarnos en su despedida hoy, a las 9.45, en el Cem. de la Chacarita.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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