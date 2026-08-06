Qué respondió Messi cuando le preguntaron si su hijo Thiago dejaría Inter Miami para jugar en Barcelona

Luego de que circulara la versión de que el mayor de los hijos de Lionel Messi, Thiago, podría dejar las inferiores de Inter Miami para entrenarse en La Masía, la cantera de Barcelona, el capitán de la selección argentina fue contundente al responder sobre este rumor.

En su llegada con el resto del plantel de Inter Miami al DRV PNK Stadium, donde este miércoles Messi debutó en la Leagues Cup con dos goles en su cuenta personal, el capitán argentino fue interceptado por el periodista Bruno Vain. Mientras caminaba sonriente junto a su cómplice Rodrigo De Paul, el cronista le preguntó: “¿Se va Thiaguito?“.

Qué dijo Messi cuando le preguntaron si su hijo Thiago jugaría dejaría Inter de Miami para viajar a Barcelona

“Naaa”, contestó el capitán de la selección argentina a la consulta antes del partido contra Atlético San Luis, de México, en el que anotó dos goles. Bastó una respuesta negativa de Messi para echar por tierra los rumores de que el adolescente de 13 años, que juega desde 2023 en las divisiones inferiores de Inter Miami, continuaría su carrera en Barcelona.

Vale recordar que Thiago Messi no es ajeno al mundo de Barcelona. Durante la etapa de su padre en el club, el adolescente pasó por la Barça Escola, donde dio sus primeros pasos entre 2016 y 2019, antes de mudarse a Estados Unidos.

Qué dijo Messi cuando le preguntaron si su hijo Thiago jugaría dejaría Inter de Miami para viajar a Barcelona.

Con doblete de Messi, Inter Miami abrió la Leagues Cup con un triunfo

Inter Miami derrotó por 4 a 2 a Atlético San Luis de México en un encuentro marcado por dos goles de Messi por la primera fecha de la Leagues Cup 2026. En un duelo disputado en el estadio Miami Freedom Park, el local se impuso con tantos del rosarino, a los 10 y 43 minutos de la primera parte, además de los tantos del mediocampista Telasco Segovia en 25 minutos y el cabezazo del defensor Micael, en el sexto minuto de descuento de la primera etapa.

Por su lado, el elenco mexicano había comenzado en ventaja desde los tres minutos por medio del gol del delantero David Rodríguez y pudo descontar a los cinco minutos del complemento, luego de un gran remate del atacante Rafael Llorente.

Inter Miami derrotó por 4 a 2 a Atlético San Luis de México en un encuentro marcado por dos goles de Messi por la primera fecha de la Leagues Cup 2026. RICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El triunfo dejó al Inter Miami en el segundo lugar de la zona estadounidense del certamen, cuya primera fecha aún no concluyó y en la que los cuatro primeros clasificarán a cuartos de final, mientras que San Luis quedó en el decimotercer puesto del grupo de equipos mexicanos. En la próxima fecha, el conjunto que capitanea Messi será local ante Monterrey de México el sábado 8 de agosto.