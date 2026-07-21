SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GRANILLO OCAMPO, Nicolás, q.e.p.d., falleció el 20-7-2026. - Cristina D. L. de Granillo Ocampo junto a nuestros hijos Nacho y Coki, Ana y Charly y María, nuestros nietos Damasia, Felicitas, Lorenzo, Juana y Santiago te despedimos con inmenso amor y te llevaremos siempre en nuestros corazones. El sepelio se realizará hoy, de 10.30 a 13hs, en el cementerio Parque Memorial.

✝ GRANILLO OCAMPO, Nicolás, q.e.p.d. - Raúl y Chini Granillo Ocampo, sus hijos Raúl y Jimena, Victoria y Martín, Lucas y Teresa y sus nietos despiden a Nicolás con inmenso cariño y piden una oración en su memoria.

✝ GRANILLO OCAMPO, Nicolás, q.e.p.d., falleció el 20-7-2026. - Luz Guevara Lynch de Granillo Ocampo, sus hijos: Pbro. Adolfo Granillo Ocampo, Ximena Granillo Ocampo y Mariano Castaños Zemborain, Luz Granillo ocampo, sus nietos Francisco, María, Juan, Pilar, Ema y Carmela lo despiden con inmenso cariño y piden una oración en su memoria.

GRANILLO OCAMPO, Nicolás, falleció en Buenos Aires el 20-7-2026. - Florencio Gordillo Dávila, Silvia Vexenat de Gordillo Dávila, hijos y nietos participan su fallecimiento. Amigo entrañable. Ruegan una oración en su memoria.

✝ GRANILLO OCAMPO, Nicolás, q.e.p.d. - Guillermo Ocampo, Inés y Gonzalo, Clara y James, Rosario y Mariano, Benjamín, Juan Bautista y Ana Ulloa participan su fallecimiento y piden una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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