SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GRANILLO VALDES, Oscar, Dr., q.e.p.d., falleció en La Rioja, el 12-6-2026. - Graciela Catalán y Raúl Mariscotti, conjuntamente con sus hijos Marcelo y María Beccar Varela, y Eduardo y Lorena Horan y sus nietos participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

✝ GRANILLO VALDES, Oscar, q.e.p.d. - Te despedimos con mucha tristeza y dolor. Inés Catalán de Rivolta, hijos y nietos.

Avisos fúnebres

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