SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GRIMAUX, José Carlos, Dr., falleció en La Rioja, el 1-11-2026. - Su colega y amigo César Garay participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a su familia en este doloroso momento, guardando con gran afecto el recuerdo de una larga amistad.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa