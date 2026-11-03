Saltar al contenido principal
LA NACION

GRIMAUX, José Carlos

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GRIMAUX, José Carlos, Dr., falleció en La Rioja, el 1-11-2026. - Su colega y amigo César Garay participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a su familia en este doloroso momento, guardando con gran afecto el recuerdo de una larga amistad.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Murió cuando volvía a su casa después de salir campeón contra su clásico rival
    1

    Tragedia en Santa Fe: murió cuando volvía a su casa después de salir campeón contra su clásico rival

  2. Los cortes en la ciudad comienzan el miércoles: habrá controles y desvíos en dos zonas
    2

    Por la visita del Papa: los cortes en la ciudad comienzan el miércoles y habrá controles y desvíos en Palermo y Recoleta

  3. La elevada factura de un fenómeno que enciende las alarmas en las empresas argentinas
    3

    Estiman que el Estado perderá cerca de US$3000 millones por el impacto del contrabando y la subfacturación en 2026

  4. Las hipótesis detrás del accidente de ala delta en el que murió el turista argentino en Río
    4

    Las hipótesis detrás del accidente de ala delta en el que murió un argentino en Río de Janeiro