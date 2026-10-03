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GRUDEN, Lidia,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GRUDEN, Lidia, q.e.p.d. - Tus hijos Gustavo y Betina, hijos políticos Claudia y Alfredo y tus nietas y bisnietos lamentan profundamente tan repentina partida. ¡Chau mami, San Expedito te ayudó! Siempre estarás en nuestros corazones. Responso hoy, 12.30 hs., en Chacarita.

Avisos fúnebres
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