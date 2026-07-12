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GRÜNEISEN, Martha Michalowicz de

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GRÜNEISEN, Martha Michalowicz de, falleció el 9-7-2026. - Sus tres hijos Carlos y Marcela, Roberto y Ana, y Jorge, que tuvimos la suerte de tenerla, junto con sus nietos y bisnietos, agradecemos la vida que ella nos dió. La despedimos con todo el cariño y rogamos una oración en su memoria. Habrá un responso y cremación el 13-7, a las 10, en el Cementerio de la Chacarita.

GRÜNEISEN, Martha Michalowicz de. - Sus sobrinos Güneisen Piano: Teresa, Ricardo y Valeria Kalledey, Toia y Johnny Lanusse, Eduardo y Eugenia Salimei, Magdalena y Daniel Artagaveytia e Isabel junto a sus hijos y nietos despiden con mucho cariño a su querida tía Martha y abrazan a sus primos Roberto, Carli, Bochi y familias en estos momentos de tanta tristeza.

Avisos fúnebres
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