SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GUERON, Eleonora, q.e.p.d., falleció el 20-9-2026. - Su marido Andrés, sus hijas Lucila y Geraldine, sus yernos Daniel Nofal, Matías Lóizaga y sus nietos Fidel, Antonia, Olympia y Jerónimo la despiden con mucho cariño y amor y la recordarán por siempre.

✝ GUERON, Eleonora, 20-9-2026. - Sus consuegros Ana y Alberto Loizaga junto con sus hijos: Paula y Corcho, Matías y Geraldine, Sonia y Coco, Ignacio, Ana y Pancho y sus nueve nietos despiden a Eleonora con cariño.

Avisos fúnebres

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