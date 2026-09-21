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GUERON, Eleonora,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GUERON, Eleonora, q.e.p.d., falleció el 20-9-2026. - Su marido Andrés, sus hijas Lucila y Geraldine, sus yernos Daniel Nofal, Matías Lóizaga y sus nietos Fidel, Antonia, Olympia y Jerónimo la despiden con mucho cariño y amor y la recordarán por siempre.

GUERON, Eleonora, 20-9-2026. - Sus consuegros Ana y Alberto Loizaga junto con sus hijos: Paula y Corcho, Matías y Geraldine, Sonia y Coco, Ignacio, Ana y Pancho y sus nueve nietos despiden a Eleonora con cariño.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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